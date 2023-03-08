Milyonlarca hacı adayının bekleyişi sona erdi, 2023 hac kuraları çekilmeye başlandı

Hacı adayları, sonuçları saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Binlerce hacı adayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat'ta çekilemeyen hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık şekilde çekilmeye başlandı. Kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi. Kura çekim startını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın verdi. Gün boyu devam edecek olan kura çekimlerine Ankara'da yaşayan vatandaşlardan başlandı.

Burada bir konuşma gerçekleştirerek Türkiye'de hac gününü bekleyen milyonlarca insan olduğunu söyleyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac organizasyonuna çok büyük önem verdiğini dile getirdi.

Erbaş, Türkiye'den hacca gitmek isteyen vatandaşların her geçen yıl daha da arttığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“2023 yılında ilk defa kayıt yaptıran kişi sayısı, 221 bin 916'dır. Önceki kayıtlarla birlikte şu anda ülkemizde 2 milyon 426 bin 114 kardeşimiz hac ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Milletimizin hac ibadetine gösterdiği teveccühten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu sene ülkemize tahsis edilen kontenjan ise 83 bin 430'dur.”

Hac konusunda olabilecek en adil ve uygulanabilir yöntemleri araştırdıklarını söyleyen Erbaş, “Diğer İslam ülkelerinde uygulanan tüm yöntemleri gözden geçiriyoruz. Hiçbir kardeşimizin mağdur olmaması için en uygun ve adil yolu bulmaya çalışıyor ve tüm ihtimalleri etraflıca değerlendiriyoruz. Altını çizerek ifade edeyim ki başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Erbaş, hac kuralarında kayıt yapılan yıllara göre kat sayısı uygulamasının yapıldığını belirterek, bu çerçevede daha önce müracaat edenlerin kurada çıkma ihtimalinin yeni müracaat edenlere göre daha fazla olduğunu kaydetti.

Sonuçlar saat 22.00'den itibaren açıklanacak

Kurada adı çıkan hacı adaylarının bu seneki hac için kat'i kayıt yaptırma hakkı kazandığını anlatan Erbaş, “Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. e-Devlet sunucularına yüklenme işlemi yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına sms gönderilecektir. Saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.

En küçük hacı 40 günlük, en büyük hacı ise 119 yaşında

“Bu yıl kuraya katılacak olan en küçük hacımız 40 günlük annesi ve babasıyla yazılmış. Çok önemli bir bilgi yaşı en ileri olan hacımız 1904 doğumlu, yani 119 yaşında. Kuraya girecek olan hacı adaylarımızın yaş ortalaması 57. Ön kayıt yaptıran kadın hacı adaylarımızın oranı yüzde 53,53. Erkek hacı adaylarımızın oranı ise yüzde 46,47 olarak tespit edilmiştir. Kadın hacı adaylarımızın daha fazla olduğu görülmektedir” bilgilerini veren Erbaş, kuralar çekildiğinde çıkan sonuçlar karşısında kiminin sevinç, kiminin de hüzünleneceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bilmenizi isterim ki bu kutsal yolculuğa katılma imkanına kavuşunca kalbi coşan kardeşimizin sevinci de bu imkana kavuşamayan kardeşimizin hüznü de son derece değerli ve kıymetlidir. Zira önemli olan, bu ibadete talip olmak ve bu kutlu yolculuğa çıkma niyetimizi ortaya koymaktır. Bu bakımdan imkan bulamadığı veya kurada çıkmadığı için hac yapamayan kimsenin bu ibadetle ilgili dinen herhangi bir mesuliyeti söz konusu değildir. Bizlere düşen, niyetimizi ortaya koymak, müracaatımızı yapmak ve ümidimizi yitirmeden gideceğimiz zamanı beklemektir. Sorumluluğumuz bundan ibarettir.”

34 bin 443 kişi önceden gidemeyenlerden oluşacak

Öte yandan bu yıl başvuranlarla birlikte toplam 2 milyon 426 bin 114 kişinin başvurduğu hac kuraları sonucu kutsal topraklara 83 bin 430 kişi gitmeye hak kazanacak. Bu kişilerin 34 bin 443'ü, Suudi Arabistan'ın korona virüs tedbirleri gereği koyduğu kurallardan ötürü 2022 yılında gidemediği için kurasız bir şekilde kotaya girecek. Hac kotasının geriye kalan kısmıysa ön kayıt yaptıranların arasından hac konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllar dikkate alınarak kat sayısı oranları esas alınarak kura çekiliyor.

Hacı adayları, kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Kat'iesin kayıtlar 13-24 Mart tarihleri arasında

Öte yandan hac kuralarında ismi çıkarak kat'i kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, 13-24 Mart arasında kat'i kayıtları yaptırabilecek. Boş kalan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan arasında kayıt yapma imkanı tanınacak. Kat'i kayıtlar e-Devlet'ten yapılabileceği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçen hacı adayları il müftülüklerine giderek, acentayı seçenlerse Diyanet İşleri Başkanlığıyla sözleşme imzalayan acentalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kurada ismi çıkan ve kat'i kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.