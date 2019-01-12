Mimar Sinan Çankaya Evinden anlamlı ziyaret

İlçenin hemen her semtinde bulunan Çankaya Evleri, sadece eğitim vermenin ötesinde dostluğun, paylaşmanın, sosyalleşmenin de adresi oldu. Lösev'e yapılan ziyaretler, Mehmetçiğe örülen berelerin ardından yeni adres Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Mimar Sinan Çankaya Evi'nin farklı branşlardaki kursiyerleri bir araya gelerek Çankaya Evine 100 metre mesafedeki komşularına kursta öğrendikleriyle yaptıkları hediyelerle birlikte ziyaret bulundu. Keyifli sohbetlerin edildiği ziyarette, huzurevinde kalan konuklar anılarıyla kimi zaman ağlattı kimi zaman güldürdü.

Çankaya Evi kursiyerlerinin birçoğu ilk kez bir huzur evi ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, Çankaya Evinde sadece örgü öğrenmediklerini, bu tür etkinliklerle bilmedikleri hayatlara da tanıklık ettiklerini kaydettiler