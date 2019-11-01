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Mimarlar Odası tescilli yapıların restoresine karşı çıkıyor

Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi’nde "Hergelen Meydanı"ndaki yapılar korunamadığı için yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi'nde "Hergelen Meydanı"ndaki yapılar korunamadığı için yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise, TOKİ tarafından tarihi yapıların korunması için hazınlanan projeye karşı çıkıyor.


TOKİ tarafından mevcut alanda tarihi yapıların ihya edilerek Ulus'un tarihi kimliğine uygun şekilde yenilenmesi için proje hazırlandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise yıkılma tehdidi olan binalar için hazırlanan projeye karşı çıkıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, alanda yapılacak çalışmaları dava açarak durdurmaya çalışıyor.


Tarihi alanda yapılacak proje ile mevcut yapılar kültürel ve tarihi kimliğine uygun olarak yenilenip, bölge esnafının ticaretine katkı sağlayacak. Alanda bulunan tescilli yapılar ihya edilerek aslına uygun olarak restore edilecek.

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