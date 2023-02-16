İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minik Ayşegül'e Mehmetçikten özel doğum günü kutlaması

Mehmetçik Kahramanmaraş’ta depremde annesini kaybeden minik Ayşegül’e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Mehmetçik Kahramanmaraş'ta depremde annesini kaybeden minik Ayşegül'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki depremde annesini kaybeden minik Ayşegül'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Bizler de “İyi ki doğdun Ayşegül” diyerek evladımıza bir daha gözyaşı dökmeyeceği nice güzel yaşlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.