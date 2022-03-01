Minik Beren meclis üyelerince ayakta alkışlandı

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısına 8 yaşındaki minik Beren damga vurdu. İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını gözyaşları içinde ezbere okuyan Beren, meclis üyelerince ayakta alkışlandı.

Kahramankazan Belediye Meclisi mart ayı toplantısı gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un başkanlığındaki toplantı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlikle başladı. Etkinlik kapsamında, İbrahim Bitik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Beren İmir, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Marşı okurken göz yaşlarına hakim olamayan Beren, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Meclis üyeleri ve toplantıya katılanlar, minik Beren'i ayakta dinledi. Başkanı Oğuz, İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuyan Beren'i tebrik ederek, satranç takımı hediye etti. Minik Beren, İstiklal Marşı'nı okurken heyecanlandığını ve duygulandığını, bu nedenle gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Meclis toplantısında daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.