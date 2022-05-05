Minik ellerden büyük proje

Ankara'da Zehra Gökçe Anaokulu ve Gündüz Alp İlkokulu öğrencileri, ''Paytak ile Doğada '' isimli e-twinning projesi ile doğayı keşfederek ve yaşayarak öğrenme fırsatı buldular.

''Paytak ile Doğada '' isimli e-twinning projesinde öğrenciler, bitki yetiştirip hayvanların bakımlarını kendileri yaparak hem eğlendiler hem de temel yaşam becerileri kazandılar. Okul yetkilileri, projeye destek veren ve tarım atölyeleri ve hayvan bakım atölyelerini okullarına kazandıran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek'e teşekkür ettiler.