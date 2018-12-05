Minik halterciler ‘Dev Adam' ile buluştu

Pursaklar halter takımının minik sporcuları, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nı izlemek ve yarışan takım arkadaşlarına destek vermek için Milli Halterci Halil Mutlu ile birlikte müsabakayı izledi.

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve büyük bir heyecan ve rekabet içerisinde geçen müsabakada Pursaklar'ın minik haltercileri Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterciler Halil Mutlu ve Taner Sağır ile tanışma imkanı buldu. Milli haltercilerin paylaştığı tecrübeleri dinleyen minik halterciler, Halil Mutlu ve Taner Sağır'ı Pursaklar'da eğitim gördükleri Abdurrahim Karakoç Ortaokuluna davet etti. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı da çekinen minikler, temel eğitim antrenmanlarını Yardımcı Antrenör Samed Gündoğdu eşliğinde Pursaklar Abdurahim Karakoç Ortaokulu spor salonunda yapıyor. Minik halterciler, kendilerine her fırsatta destek veren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve okul idaresine de teşekkür ettiler.