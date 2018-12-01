Minik kedi için seferberlik

Bir buçuk aylık olan ve zehirlendiği değerlendirilen minik kedinin tedavisi sürüyor.

Sokak ve yabani hayvanlara yardım konusunda yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, son olarak bir buçuk aylık yavru bir kedinin yardımına koştu. Lise öğrencisi bir genç, sokakta baygın halde bulduğu kedi yavrusunu, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Uzman veteriner hekimler hemen minik kedi yavrusuna ilk müdahaleyi yaptı. Kusma, titreme ve gözlerin dışarı çıkması gibi belirtiler gösteren yavru kedinin zehirlendiği değerlendiriliyor. Veteriner hekimler ve merkez personeli tedavisi süren minik kediyi eski sağlığına kavuşturmak için var güçleriyle çalışıyor.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, "Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Minik kedi yavrusunun en kısa sürede eski sağlığına dönmesi için uzman personelin elinden geleni yaptığını ifade eden Ertürk, "Uluslararası hizmet kalitesine sahip olan tam donanımlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ilçe genelindeki can dostlarımıza yardım ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gönül belediyeciliğini en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hizmetlerimizin yanı sıra, toplumumuzun tüm kesimlerinin gönüllerine girmekle kalmıyoruz. Can dostlarımız için de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.