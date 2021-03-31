Minik kitap kurtları hem eğlendi hem öğrendi

Kitap okumanın önemine vurgu yapan “Kitap Kurdu” isimli tiyatro oyununu izleyen minikler keyifli anlar yaşadı.

Kahramankazan Belediyesi'nce, Dünya Tiyatrolar Haftası ve Dünya Kütüphaneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

İlçedeki ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını amaçlayan etkinlik lansmanında “Kitap Kurdu” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, maske, mesafe ve temizlik kurallarına yoğun hassasiyet gösterildi. Oyunu büyük bir ilgiyle takip eden minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Minikler etkinlik sayesinde hem eğlenmiş hem de öğrenmiş oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu iki anlamlı gün dolayısıyla düzenlediikleri tiyatro oyunu ile minik öğrencilerin kaliteli ve eğlenceli bir etkinlik yaşama imkânı bulduğunu söyledi. Oğuz, “Tiyatro eğitim açısından ve sanatsal açıdan çok önemli bir araç. Çocuklarımıza bu tiyatro oyunu ile hem tiyatronun hem de kitap okumanın önemine ilişkin bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.