İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrenciler Çankaya Belediyesini denetledi

Çankaya Belediyesi, ODTÜ Geliştirme Vakfı İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

300 minik öğrenci belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Çankaya Belediyesi, ODTÜ'lü minik öğrencileri konuk etti. 300 öğrencinin üç günlük programla ziyarete geldiği Çankaya Belediyesinde, farklı birimlerden personeller, öğrencilere belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Minik öğrencilerin merak ettikleri konulardaki sorular yetkililer tarafından cevaplandı. Hayat Bilgisi dersinde gördükleri “İlçede belediyenin görevleri nelerdir” konusunu bizzat yerinde yetkililere sorarak öğrenme imkanı bulan ODTÜ'lü öğrenciler, eğlenerek öğrenme imkanı buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.