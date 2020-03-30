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Minik öğrencilerinden korona virüs mesajı

Ankara’da birinci sınıf öğrencileri, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek korona virüsü anlatıp, evde kalınması için büyüklerine mesaj gönderdi.

Ankara'da birinci sınıf öğrencileri, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek korona virüsü anlatıp, evde kalınması için büyüklerine mesaj gönderdi.


Velilerin desteğiyle 1-B sınıfı öğrencileri evlerinden video çekerek büyüklerine mesajlarını iletti. "Merhaba Türkiye 1-B sınıfı olarak size mesajımız var" sözleri ile başlayan videoda minik öğrenciler, önce virüs gibi konuşup yaramaz olduğunu, seyahat etmeyi çok sevdiğini, elden ele bulaştığını ve ciğerleri hasta ettiğini anlattı. Minik öğrenciler, ardından da virüsten nasıl korunması gerektiğini belirterek, akranlarına "korkmayın" mesajı verdi. Büyüklerine de "geleceğimiz için evde kalın" diyen öğrenciler, sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de unutmadı.

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