Minik şampiyonlar Başkan Altınok'u ziyaret etti

Tramplen ve kule atlama branşlarında 6 yıldır Türkiye şampiyonluğunu ellerinde bulunduran Keçiören Belediyesinin minik sporcuları, aileleri ve antrenörleriyle birlikte Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti. Başkan Altınok, her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olacaklarını ifade ederek, “Çiçeklerimizi, meleklerimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Yeni şampiyonların yetişmesi için Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme, gerekse manevi anlamda çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olacağız” dedi.

Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda belediye antrenörleri tarafından eğitilen, tramplen ve kule atlama branşlarında Türkiye şampiyonlukları bulunan 6 ila 14 yaş grubundan minikler ve aileleri Başkan Altınok'la bir araya geldi. Başkan Altınok, minik sporcuları ve ailelerini sıcak bir ilgiyle karşılarken, ziyaretin sonunda Başkan Altınok'a Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük denizcilerden olan ‘Turgut Reis'in isminin yazılı olduğu maketten yelkenli hediye edildi. Başkan Altınok da yelkenlinin belediye girişine konularak sergilenmesi talimatını verdi.

"Milli sporcu çıkaracağımıza inanıyorum"

Başkan Altınok, geçtiğimiz ay Trabzon'da düzenlenen Tramplen ve Kule Atlama Şampiyonası'nda 50 madalyanın 35'ini alarak 6 yıldır Türkiye şampiyonluğu unvanını göğüsleyen Keçiören Belediyesinin minik sporcularını tebrik ederek, “Çiçeklerimizi, meleklerimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Tramplen ve kule atlama branşlarında ve diğer spor dallarında geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme, gerekse manevi anlamda çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olacağız” dedi.

Altınok şunları ifade etti:

“Yılda üç kez düzenlenen Türkiye Şampiyonası önümüzdeki Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Etlik Olimpik Yüzme Havuzumuzda gerçekleştirilecek. 33 sporcumuz Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporcularla tramplen ve kule atlama branşlarında yarışacak. Şampiyonanın sonucunda milli olma yolunda 6-7 sporcu adayımız var. Bu aday sporcularımızın geçmiş şampiyonalarda aldıkları ve hafta sonu alacakları başarılı puanlar göz önünde bulundurulduğunda tramplen ve kule atlama branşlarında milli sporcu çıkaracağımıza inanıyorum. Aday sporcularımız eğer millilik unvanını kazanırsa ülkemizi Bulgaristan'da temsil edecekler. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”