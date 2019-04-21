Minik trafik polisleri iş başında

dönem Çocuk Meclisi üyeleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik polisleriyle birlikte farkındalık oluşturmak için denetim yaptı.

Çocuk Meclisi'nin 12. dönemden beri sürdürdüğü trafik denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşti. Trafik kurallarına dikkat çekmek ve trafik kurallarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan denetimlerde, çocuklar 7'den 70'e herkese trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Şapkaları ve üniformalarıyla Kızılay'da denetim yapan minik polisler;

“Sen dur, yaşam durmasın”, “Hızınızla değil, dikkatinizle fark edilin”, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın”, “Trafik kültürü kanunlarla değil, saygıyla gelişir”, “Bu yolda hep birlikteyiz”, “Binayı ayakta tutan sağlam temel, sürücüyü hayatta tutan emniyet kemeri” mesajlarıyla hem büyüklere hem de yaşıtlarına önemli hatırlatmalarda bulundu.

Aldıkları trafik eğitimi sonrası Trafik Dedektifleri kartlarıyla yaya geçitlerinde denetim yapan küçük polisler, hem yayalara hem de sürücülere temel trafik kuralları ile ilgili sorular sorarak, doğru yanıt verenlere çeşitli hediyeler verdi.

Trafik kurallarını ne kadar biliyoruz?

Trafik denetimlerinin amacının genel olarak trafik kuralları ile ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Çocuk Meclisi üyeleri, bu denetimlerin dikkat çekici olduğunun da altını çizdi. Çocuk Meclisi 24. Dönem üyelerinden 13 yaşındaki Rana Yumruçalı, “Trafik denetimlerinin amacı, sürücüleri, yayaları ve yolcuları bilinçlendirmek. Sorular soruyoruz, bilirlerse hediyeler veriyoruz. Bizim yaptığımız gibi trafik denetimleri olursa, insanların dikkatini çeker. Toplumumuzda örnek oluşturur” dedi.