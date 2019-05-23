Minikler, 23 Mayıs Dünya Kaplumbağalar Gününü kutladı

Ankara'da özel bir okulda, nesilleri tehlike altında olan başta kaplumbağalar ve diğer canlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine dikkat çekmek amacıyla 23 Mayıs Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı.

Dünya küresel ısınma sorunu ile boğuşurken, yer kürenin üzerinde pek çok canlı bu hızlı iklim değişikliğinden son derece olumsuz etkileniyor ve yaşam alanlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. O canlılar arasında kaplumbağalar da yer alıyor. Başkentte özel bir okulda ilk öğretim öğrencileri, 23 Mayıs Dünya Kaplumbağalar Günü'nü kutlayarak, nesilleri tükenme tehlikesinde olan canlılara ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesine dikkat çekti. Okul içerisinde, akvaryumlara konulmuş kaplumbağalar, çocuklar tarafından beslendi ve akvaryumların temizliklerine varana kadar ilgilenildi. Böylece çocuklara hayvan sevgisi aşılanarak çevre bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Dünya Kaplumbağa Günü 2000 yılından itibaren her 23 Mayıs'da kutlanıyor. Buradaki amaç; soyu tükenmekte olan kaplumbağaların yaşam koşullarını iyileştirmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak. Kaplumbağa, Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşam sürdüren, yavaş hareket eden, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır.