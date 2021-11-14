Minikler bu kütüphaneyi çok sevdi

Minikler ve aileleri kütüphaneye büyük ilgi gösteriyor.

Altındağlı minikler ve aileleri Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi'ni çok sevdi. Günün her saati minik kullanıcılarla dolup taşan kütüphane, çocukların neşeli cıvıltılarının adresi oldu. Bu kütüphaneyi hayata geçirmekle çok önemli bir eksiği giderdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Rengarenk ve sıcacık bir merkez oluşturduk. Bu güzel kütüphane ve oyun evini hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Merkezimiz hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gördü. Çocuklarını buraya getiren, onlarla kaliteli vakit geçirmek için emek veren tüm ebeveynlere çok teşekkür ediyoruz. Tüm miniklerimizi kütüphanemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bebek ve çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu vurgulayan Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Kütüphanemizin mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. 0-3 yaş bebeklere ve 3-6 yaş çocuklara hitap edebilmesi, onların ilgisini çekebilmesi için her şeyi düşündük, her detay üzerinde titizlikle çalıştık. Böyle olunca da, kütüphanemiz minik kullanıcılarımız tarafından çok sevildi. Kütüphanemizde hafta içi 4 gün öğleden önce ve öğleden sonra 1'er saat olmak üzere, minik kullanıcıların ilgisini çeken etkinlikler düzenleniyor. Merkezimizden faydalanmak isteyenler Karapürçek 421'inci caddede bulunan kütüphanemize bizzat gelerek kayıt yaptırıp, bilgi alabilirler."