Minikler ilk üniversite deneyimini yaşadı

Ankara Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası öğrencileri Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Taşkın Taştepe'nin rehberliğinde Ankara Üniversitesi Beşevler 10. yıl yerleşkesini gezerek ilk kez üniversite deneyimi yaşadılar.

Minik öğrencilerin açık alanda gözlem yeteneklerini ve öğrenme deneyimlerini artırmak için düzenlenen gezide bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve motor gelişimleri konusunda çeşitli bilgiler paylaşıldı. Çocukların nesne veya olaylara dikkatlerinin yoğunlaştırıldığı etkinlikte öykü anlatıldı, şarkı söylendi, video gösterimi yapıldı ve resim çizildi. Gezi sırasında öğrendiklerini pekiştirmeleri ve deneyimlerini paylaşabilmeleri için minik üniversitelilerle oyun, drama ve dil etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çocuklara küçük yaşta üniversite havasını teneffüs ettirmek istediklerini ve bu kapsamda Ankara Üniversitesine gezi düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek ülkemizin geleceği o denli parlak olur. Onlara nitelikli bir eğitim verirsek ülkemizi daha müreffeh yarınlara da hazırlamış oluruz. Bunlar bizim çocuklarımıza karşı vebal ve mesuliyetimizdir. Vatanına, milletine bağlı; okuyan, gelişen bir nesil yetiştirmek hedefiyle Gül Kreş Adası öğrencilerimizi uzman eğitmen kadromuzla yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza düş katan kreşimiz, öğretirken keyifli vakit geçirme imkânı sunan ve minik gönüllerde iz bırakan bir merkezdir” dedi.