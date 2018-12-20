Minikler tiyatroda

Arkadaşlık, paylaşma, hayvan sevgisi, güven, merhamet, saygılı ve sabırlı olmak gibi değerler üzerinden bir çiftlikte yaşanan olayları anlatan ve 4-8 yaş grubu çocuklar için sahnelenen Çiftlikte Parti Var isimli oyununu izleyen minikler eğlenerek öğrenmenin de tadına vardı. Yunus Emre Kültür Merkezinde her Perşembe minik tiyatroseverlerle buluşan tiyatro oyunu ile çocuklar toplum içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda da deneyim kazanıyor.

"Keçiören'i Ankara'nın kültür başkenti yapmakta kararlıyız" diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerle hem öğrenmesi hem de eğlenmesini arzu ediyoruz. Canlandırılarak öğretilen bilgiler çocuklar için daha kalıcı oluyor ve öğrendiklerini pekiştiriyorlar. 5 -12 yaş çocuklarımız için de Süper Kahramanlar isimli çocuk oyunumuz sahneleniyor, bu filmde bilgisayar oyunlarının, animasyonların ve çizgi filmlerin etkisinde kalan çocuklarımızı bekleyen tehlikeler anlatılıyor. Her Cuma Necip Fazıl'da sahnelenen kuklaların olduğu Meraklı Köstebek oyunumuz ise çocuklarımıza trafik kurallarını etkili ve eğlendirici bir şekilde öğretiyor. Keçiören ve Ankara'daki tüm çocuklarımızı oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.