Minikler Yerli Malı Haftası'nda tutumluluk mesajı verdi

Keçiören Belediyesine bağlı Neşeli Minikler Kreşi, bilinçli tüketiciliğe özendiren Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Okullarda 12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan tutum, yatırım ve Türk malları konusunda bilinçlendiren Yerli Malı Haftası'nda miniklere yerli ürünlerin kullanılması ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı. 3 - 4 yaş grubundaki minikler ve velilerin katıldığı etkinlikte Yerli Malı Haftası ile ilgili tekerlemeler, yarışmalar ve oyunlar sergilendi.

Miniklere tutum ve yatırım alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğinin yanı sıra ders araçlarını, giysilerini, harçlıklarını tutumlu kullanmaları, boşa akan musluğu kapatmaları, bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirmeleri hakkında bilgi verildi. Hazırlanan temsili manavda öğrenciler arkadaşlarına sebze - meyve satışı yaptı. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kreşteki arkadaşlarıyla paylaşan minikler, okudukları şiirlerle Yerli Malı Haftası'nın önemine değinirken şarkılar söyleyerek bol bol da eğlendiler.

Yerli ve milliliğin önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aslında çocuklarımız da biliyor ki yerli malı sadece tarım ürünlerimiz değildir. Aynı zamanda ülkemizin kalkınması açısından bütün yerli üretimlerimizi kapsıyor. Sanayisinden, tekstiline ve diğer bütün iş alanlarında ülkemiz kendi kaynaklarını kullanıp üretmeli, bizler de bu ürünleri almalıyız. Ülkemizde ve bölgemizde yetişen ürünleri tüketerek, dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız" mesajı verdi.