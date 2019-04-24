Miniklerden Deniz Kuvvetlerine sevgi seli

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, gelenekselleşen liman ziyaretlerini 23 Nisan'da da sürdürdü. Minikler ise bu ziyaretleri büyük bir coşku ve heyecanla karşıladı. Gemilerde görevli personel yerlerini bir günlüğüne geleceğin denizcilerine bırakırken, çocuklar görevli personellere sevgi gösterisinde bulundu. 25 geminin 19 limanı ziyaret ettiği etkinliklerde Trabzon, Karadeniz Ereğli, İstanbul (Sarayburnu), Gölcük, Erdek, Çanakkale (Nara), Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Güllük, Bodrum, Aksaz, Kaş, Antalya, Mersin ve İskenderun limanlarında 23 Nisan coşkusunu yaşayan binlerce vatandaş gemilere akın etti. Ziyaretlerinde gemilere hayran kalan minikler dümene de geçti. Miniklerin heyecanı neşeli anların yaşanmasına sebep olurken, aileler ise çocukları adına oldukça mutluydu. 4 saatte yaklaşık 16 bin kişi gemileri ziyaret ederken, şehit yakınları ve gaziler de gemilerde ağırlandı.

Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen liman ziyaretlerine ilginin geçtiğimiz yıllara göre arttığı görüldü. Yoğunluk nedeniyle bu sene gemileri ziyaret edemeyen vatandaşlar ise şimdiden gelecek ziyaretleri beklemeye başladı. Özellikle geçtiğimiz ay gerçekleşen "Mavi Vatan" tatbikatı ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek olan "Denizkurdu" tatbikatıyla yerli ve yabancı kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yaptığı bu ziyaretlere ilginin her geçen gün artacağı düşünülüyor.