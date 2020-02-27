Miniklerden Kızılcıhamam Emniyetine ziyaret

Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesi Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesi Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri ilk kez İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'den polislik mesleği hakkında bilgiler aldı.

Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Balci ve sınıfı öğretmeni Mehtap Erdoğan İlçe Emniyet Müdürüne ve görevli polis memurlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti.