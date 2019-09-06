Miniklerden Mamak zabıtasına anlamlı ziyaret

Bu yıl 193. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatı'nı unutmayan minikler, zabıta ekiplerine Mamak'ta yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Zabıta Haftası'nı kutladı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halkın huzur, güven ve sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Zabıta Teşkilatı belediyelerin aynasıdır. Sizlerden isteğim herkese eşit mesafede çalışmanızla birlikte vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız, sevgi ve saygı içinde olmanızdır. Başta Mamak Belediyesi Zabıta Teşkilatımızın ve memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.