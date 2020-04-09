Miniklerden sağlık çalışanlarına mektup

İstanbul'da bir ilkokulun öğrencileri, Covid-19 salgını nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için teşekkür mektubu yazarak resim yaptı. Ankara Şehir Hastanesinin kurumsal internet sitesine gönderilen resim ve mektuplar nedeniyle sağlık çalışanları duygu dolu anlar yaşadı.

İstanbul Sarıyer Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu Ortaokulu öğrencileri, alınan tedbirler kapsamında evlerinde vakit geçirirken toplum sağlığı için gece gündüz çalışan sağlık personeline hazırladıkları resim ve mektuplar ile destek verdi. Çocukların yaptığı resim ve yazdıkları mektuplar, e-posta aracılığıyla Avrupa'nın en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesine gönderildi. Matematik öğretmeni Aybüke Çora, öğrenciler adına gönderdiği iletiyi, “Büyük bir özveriyle, canla başla çalışan değerli sağlık çalışanları sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sarıyer Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri de sizlere olan minnetlerini mektuplarla, resimlerle dile getirmek istediler. İnşallah bu mektuplar elinize ulaşır ve bu zorlu süreçte yüzünüzde bir tebessüm oluşturur. Her şey için teşekkürler. Sağlıkla kalın” notuyla hastane ile paylaştı. Hastane personeli ise miniklerin anlamlı desteği karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Mektuplarda Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Evde Kal” ve “Hayat Eve Sığar” sloganları da dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, personel ve vatandaş ile iletişim kurdukları dijital ortamlar olduğunu ve bu ortamların günlük olarak takip edildiğini belirtti. Geçen hafta mail adreslerinde bir sürprizle karşılaştıklarını söyleyen Surel, “Matematik öğretmeni Aybüke Çora, öğrencilerinin anlatacaklarına tercüman olmuş ve bizlere ulaştırmış. Ortaokuldaki minik kardeşlerimizden bunları almak bizi çok mutlu etti. Burada yaşananların, sağlık çalışanlarının fedakarlığının, ülkenin önceliklerinin bu kadar farkında olmaları, kendilerini buradaki mücadelenin içinde görmeleri bizi çok mutlu etti. Ciddi bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Surel, öncelikle bu çocukları yetiştiren ailelere, sonra da öğretmenlerine teşekkür ettiklerini belirterek, çocukların da gözlerinden öptüklerini söyledi.

“Geleceğimiz emin ellerde”

Olağanüstü bir durumdan geçildiğini aktaran Surel, “Bu olağanüstülük toplumun her kesiminde olduğu gibi sağlık çalışanlarında da ciddi bir tedirginlik, yorgunluk getiriyor. Bizim vazifemiz bu. İnsanlar için mücadele etmek durumundayız. Ama yorulmuyor değiliz. Zaman zaman biz de ümitsiz olmuyor değiliz. Fakat küçük kardeşlerimizin bu büyük jesti bizi çok duygulandırdı, motivasyonumuzu artırdı. Korona virüsle mücadelede toplum bizi sağlık ordusu olarak görüyor ve desteklerini esirgemiyor. Ama bunun ortaokul çağındaki küçük kardeşlerimizin bu farkındalığa sahip olması bizi çok mutlu etti. Şunu anladık ki geleceğimiz emin ellerde” diye konuştu.

“Ulusal mücadelemizin en büyük faktörü evde kalmak”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Surel, “Sağlık Bakanlığımızın farkındalığı artırmaya yönelik mesajlarını paylaşıyoruz. Sayın Bakanımızın dediği gibi, ‘Küresel bir süreçle ulusal bir mücadele yürütüyoruz.' Ulusal mücadelemizin en büyük faktörü evde kalmak. Kendimizi hastaymış gibi addederek ellerimizi sık yıkamak, insanlarla temastan kaçınmak, sosyal mesafeyi korumak. Bu uygulamaları yaparsak çok büyük neticeler alacağız inşallah. Bakanlığın tavsiyelerine ne kadar uyarsak o kadar hızlı netice alıp günlük hayatımıza döneceğimizi umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Surel, bakanlığın sloganlarının yer aldığı resim ve mektupları basın mensupları ile de paylaştı.