Miniklerden solo ve koro performansı

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen konserde çocuklar, Şef Senem Aypar'ın yönetiminde solo ve koro halinde performans sergiledi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Konserde çocuklar, Şef Senem Aypar yönetiminde solo ve koro halinde performanslarını sergiledi. Konserde minik sanatçıları yalnız bırakmayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Yavrularımız ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımızı el üstünde tutuyor, gelişimleri ve eğitimleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onları geleceğe hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gün gelecek devletimizi ve milletimizi çocuklarımız yönetecek. Daha gelişmiş bir Türkiye'nin, daha parlak yarınların mimarları onlar olacaklar. Koro şefimiz Senem Aypar ve müzisyenlerimize, emeği geçen yüreklere, gönüllere zaman ayıran herkese teşekkür ediyor, meleklerimizi ve çiçeklerimizi tebrik ediyorum” dedi.