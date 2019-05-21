Minyatür ile Mangala dünya mirası oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı daha önce UNESCO'ya sunduğu ‘Geleneksel Türk Okçuluğu' ile ‘Bir Usta Bin Usta' projesinin ardından geleneksel zeka ve strateji oyunu ‘Mangala/Göçürme' ile ‘Minyatür' sanatını da çok uluslu dosyalar olarak dünya mirası yapmak üzere ilk adımı attı.

Osmanlı döneminde sosyalleşme ve kültürel paylaşım araçlarından biri olan ve izlerine tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe'de bile rastlanan geleneksel zeka ve strateji oyunu ‘Mangala/Göçürme' ile ‘Minyatür' sanatı birer dünya mirası olarak UNESCO listelerine girmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin pek çok yerinde ‘Köçürme', ‘Mankala', ‘Kümelek', ‘Dokuz Kuyu', ‘Dokuz Taş', ‘Emme', ‘Kale', ‘Mele', ‘Hane', ‘Kuyucuk Taşı' ve ‘Göçme' gibi farklı isimlerle anılan “Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Göçürme” ile “Minyatür Sanatı” dosyalarının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne 2020 yılında kaydedilmesi bekleniyor.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce geleneksel sanatların yaşatılması için daha önce ulusal dosya olarak başvurusu yapılan ‘Bir Usta Bin Usta' projesinin de UNESCO İyi Koruma Uygulamaları listesine, Türkiye'nin ilk unsuru olarak, yine 2020'de dahil edilmesi öngörülüyor.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz yıl başvurusu yapılan ‘Geleneksel Türk Okçuluğu' dosyasının 9-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 14'üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda kabul edilerek, listeye kaydedilmesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki 17 unsuruyla 178 ülke arasında ilk 5'te olduğunu belirten Okan İbiş, gelecek yıl ‘Mangala' ile ‘Minyatür' sanatının da UNESCO'ya kabul edilmesiyle birlikte listelerdeki bu sayıyı daha da artıracaklarını vurguladı.