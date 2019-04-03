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Miraç Kandili'nde vatandaşlar Kocatepe Camisi'ne akın etti

Ankara’da vatandaşlar Miraç Kandili sebebiyle Kocatepe Camisi’ne akın etti.

Ankara'da vatandaşlar Miraç Kandili sebebiyle Kocatepe Camisi'ne akın etti.


Ankara'da Miraç Kandili münasebetiyle Kocatepe Camisi, vatandaşların ilgisiyle doldu taştı.


Başkent'te Miraç Kandili sebebiyle çok sayıda vatandaş, Kocatepe Camisine akın etti. Vatandaşlar, namaz kılarak dualar etti. Mübarek gecede, Yatsı namazını kılarak Mevlid-i Şerif merasimine katılan vatandaşlar, vaazlar dinleyerek İslam aleminin Miraç Kandili'ni dualar eşliğinde idrak etti. Kocatepe Camisine gelen vatandaşlar Miraç Kandili'nin ülkemize dünya Müslümanlarına iyilikler güzellikler getirmesini istediklerini belirterek, “Tüm islam alemine hayırlar getirmesini istiyoruz” dedi.

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