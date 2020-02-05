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Mis gibi Mamak

Her hafta sonu cumartesi günü Mamak’ın bir mahallesinde köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bu kez Gülveren Mahallesi’ni bir uçtan bir uca temizledi.

Her hafta sonu cumartesi günü Mamak'ın bir mahallesinde köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bu kez Gülveren Mahallesi'ni bir uçtan bir uca temizledi.


250 kişilik hizmet ordusu ile mahallede temizlik çalışmasının yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, mahalleyi sildi süpürdü. Temizlik hizmetinin belediyenin asli görevi olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak'a toz kondurmuyoruz. İlçemizin tüm mahallelerinde temizlenmedik yer, düzenlenmedik park bırakmayacağız. Temizlemenin birinci şartı kirletmemektir. Hemşehrilerimizden de bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Mamak, hepimizin yaşadığı şehir ve bu şehrin temizliğinden hepimiz sorumluyuz. Bizler bu konuda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Lütfen kirletmeyelim, temiz tutalım” dedi.


Belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına getirdiklerinin altını çizen Başkan Köse, “Her mahalleye toplu bir şekilde girerek, yol ve diğer hizmetlerimizi, vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek için tüm birimlerimizi seferber ediyoruz" diye konuştu.

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