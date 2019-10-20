Mısır Akbabasının iki ülke arasındaki yolculuğu

Geçtiğimiz yıl Adana'da yaralı bir halde bulunan Mısır Akbabası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tedavisi tamamlanarak Bulgaristan'a gönderildi.

Bulgaristan'da yumurtadan çıktıktan sonra kafes ortamında büyütülen ve GPS'li verici takılarak doğal yaşam ortamına salınan Mısır Akbabasının bir süre sonra GPS sinyali ile Adana'da olduğu belirlendi.

Yapılan arazi incelemeleri sonucunda bulunduğu yer tespit edilerek kurtarılan yaralı akbaba, ilk olarak gönüllü hayvanseverlerce Kocaeli'deki Darıca Hayvanat Bahçesine getirildi. Daha sonra da tedavi ve rehabilite edilmesi amacıyla hayvanat bahçesinden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Mısır Akbabasının yaban hayatı kurtarma merkezinde bir yıl süren tedavi ve doğaya uyum sürecinin ardından Bulgaristan'a iade edilmesi için yetkili mercilerle görüşmeler sağlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda akbaba CİTES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında gerekli prosedürler yerine getirildikten sonra Bursa'ya gelen Bulgar yetkililere teslim edildi.