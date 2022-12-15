MİT, havan saldırılarını yöneten PKK'lı Mutlu'yu Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden PKK'lı Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu Roza kod adlı Songül Tarıncı'yı etkisiz hale getirdi. Gara alanında bulunan MİT ajanları, Songül Tarıncı'nın örgütsel yaşantısına sızdı. Tarıncı, beraberinde iki korumasıyla birlikteyken MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amude'de faaliyet gösteren PKK/YPG mensubu "Dilxwaz Agir" kod adlı Osman Mutlu da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Mutlu, yerinin tespit edilmesi üzerine MİT tarafından Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda patlayıcı mühimmatların bulunduğu araçta beraberindeki korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mutlu, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği için MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

Songül Tarıncı ise, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içerisinde çeşitli görevler aldı. 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katılan Tarıncı, silahlı eğitimlerini tamamlaması akabinde Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan Songül Tarıncı, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi. Tarıncı, 2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev aldı. Suriye'den Irak Gare'ye gönderilen Tarıncı, ardından örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimler verdiği Apollo Akademileri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.