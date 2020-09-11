İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MİT, PKK/KCK mensubu İsa Özer'i Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi

Ukrayna’da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT’in yurtdışı operasyonu ile Türkiye’ye getirildi.

Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurtdışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi.



Hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra Türkiye'den kaçan PKK/KCK üyesi terörist İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.



Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in ayrıca “Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Resmi Belgede Sahtecilik Yapma” suçlarından da açılmış çok sayıda davası bulunuyor.



PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği, 2012'de ise PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada tutuklandığı bilinirken tahliye edilmesi akabinde 2014'te PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı öğrenildi.



Hakkında arama kararı çıkarılması sonrasında yasadışı yollarla Türkiye'den kaçtığı anlaşılan terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.