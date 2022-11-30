MİT, PKK'nın merkezi istihbarat yöneticisini etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK'nin istihbarat yapılanması içerisinde uzun yıllar sorumlu olarak faaliyet gösteren "Kinda Maraş" kod isimli Fatma Onur'u Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, terörist Fatma Onur 90'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katıldı. Örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar görev yapan Fatma Onur, 2016 yılında örgütün istihbarat yapılanması NLP içerisinde sorumlu seviyeye getirildi. Örgüt mensuplarına istihbarat konusunda eğitimler veren, Irak ve Suriye'de örgütün istihbarat sorumluları arasında yer alarak çeşitli faaliyetler yürüten Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemden ötürü MİT'in hedef listesine girdi. MİT ajanlarından oluşan özel ekip, Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı bir çalışma başlattı. Onur, yerinin tespit edilmesinin ardından Sincar'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT kaynakları, istihbarat yapılanmasının tepe yöneticisinin etkisiz hale gelmesi ile örgütün sorunlar yaşadığını tespit etti.