MİT, PKK/YPS mensubu teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), birçok suçtan aranması olan PKK/YPS terör örgütü üyesi “Hayri” kod adlı Ekrem Üstek'i saklandığı yerde etkisiz hale getirdi.

MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'da (Kobani) etkisiz hale getirdi.

Kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyordu

1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi işlediği suçlar dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yatan Ekrem Üstek'i, kaçtığı Ayn El Arab'da hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Dosyası suç kayıtları ile doluydu

Ekrem Üstek, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına iştirak ettiği için uzun yıllar Türkiye'de cezaevinde yatmıştı. Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde de en ön saflarda yar aldı. Eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla Ayn El Arab'a kaçtı.