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MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi hızla sürerken, PKK’nın üst düzey sorumluları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi hızla sürerken, PKK'nın üst düzey sorumluları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor.


MİT'in elde ettiği anlık istihbarat TSK ile paylaşıldı. Bunun üzerine F-16'lar harekete geçerek teröristleri nokta atışı ile tam isabetle vurdu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonla etkisiz hale getirilen YJA-Star sözde Askeri Konsey ve PKK/PAJK Konsey üyesi ve 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Gülçiya kod adlı Servet Aydın'ın birçok eylemin de azmettiricisi olduğu belirlendi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Tekoşin Batman'ın da kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunduğu bildirildi. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumluluğunu yürüten Tekoşin Batman'ın Irak Gare Alanı Yürütme Konsey üyesi olarak görev yaptığı belirtildi.

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