MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist gri listeden çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatınca 30 Temmuz 2020‘de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK/KCK’lıdan birinin ’Brüsk İsrail’ kod adlı Seyithan Acay olduğu belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatınca 30 Temmuz 2020‘de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK/KCK'lıdan birinin 'Brüsk İsrail' kod adlı Seyithan Acay olduğu belirlendi.
Gri listede arananlar arasında bulunan 1983 doğumlu 'Brüsk İsrail' kod adlı Seyithan Acay'ın; PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.