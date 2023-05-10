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MİT'ten DEAŞ'a operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a düzenlediği operasyonda, DEAŞ’ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş’in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş'in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs yakalandı.


Terör örgütü DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş'in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs, Mayıs 2023 ayında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'deki çalışmaları neticesinde tespit edildi. MİT'in çalışmaları neticesinde yakalanan şahıslar emniyet birimlerine teslim edildi.



Yakalanan hücre üyelerinin itirafları


Yakalanan şahıslardan, Şahap Variş'in DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi olduğu, Terör Arananlar Listesi "kırmızı" kategoride yer aldığı, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve güvenlik güçlerince engellenmesi sağlanan çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

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