MİT'ten Irak'ın Süleymaniye kentinde nefes kesen operasyon

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İnterpol kırmızı bültenin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın ‘Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler' listesinde de yer alan Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan'ın Irak'ın kuzeyindeki Türk şahıslara yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan terörist Ulaş Doğan'ın, son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

Bu amaçla eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye gelen Doğan, MİT tarafından 13 Haziran Pazar günü Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.

Uzmanlık alanı suikast eylemleri

Güvenlik kaynakları, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren terörist Doğan'ın örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Terörist Doğan'ın eylemleri nedeniyle örgütte çok hızlı şekilde yükseldiği ve Hakurk'da yönetici olarak görevlendirildiği, akabinde tüm Irak alanını kapsayacak şekilde Öz Savunma Güçleri Sorumlusu olduğu öğrenildi.

MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde, Türkiye sınırları ötesinde olası bir eyleme engel olunduğu ifade edildi. Gerçekleştirilen operasyon ile örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanı tanınmayacağı, ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de “PKK ile işbirliğinin kesilmesi” yönünde net bir mesaj verildi.

Terörist Doğan'ın gerçekleştirdiği eylemler

31 Mayıs 2010 tarihinde Tunceli Merkez Batman Köyü Garay Tepe'deki polis kontrol noktasına nöbet değişimine giden polis araçlarına yönelik bölücü terör örgütü mensupları tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı olayının organizatörü olduğu öğrenildi. 22 Haziran 2011 tarihinde Tunceli/Nazimiye merkezinde İlçe Emniyet Amirliğine ait aracın Geçişi Esnasında Yola Önceden Döşenen Bombanın Patlatılması Sonucu iki polis memurunun şehit edilmesi olayı, 4 Eylül 2011 günü Tunceli Alibaba mahallesinde halı sahada futbol oynayan emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli polislere ve futbol maçını izleyen polis yakınlarına yönelik gerçekleştirilen ve sonucunda Komiser Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman şehit edildiği saldırının organizatörü olduğu öğrenildi.

8 Temmuz 2012 günü Tunceli Nazimiye Sorbaba Mevkiinde meydana gelen mayın EYP patlaması sonucu şehit olan P. Uzm. Çavuş Ahmet Dağlı ve olayda yaralanan P. Uzm. Çavuş Uğur Duran'ın yaralanması olayı, Nazımiye/Doğantaş Köyü'nde, 11 Ağustos 2012 tarihinde, Geçiçi Köy Korucusu (GKK) Mustafa Akçiçek'in, PKK/KCK mensuplarınca öldürülmesi olayının talimatını verdiği, öğrenildi.

Şehit Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan ve Jandarma Er Mustafa Akar ile Jandarma Çavuş Ramiz Demir'in şehit olduğu saldırı ile Gökçek ile Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlıklarına 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan taciz eylemlerini yönettiği, öğrenildi.