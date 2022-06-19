MİT'ten Irak'ta nefes kesen operasyon

MİT tarafından, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın Süleymaniye şehri Kalar bölgesinde, Türkiye sınırlarının 275 kilometre uzağında gerçekleştirdiği nokta operasyon neticesinde, terör örgütü sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı olan Suriyeli terörist Ferhat Denk Kod adlı Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi. Öte yandan MİT'in başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist Şibli'nin, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye yöneticilerinden Şahin Cilo kod adlı teröristin sağ kolu olduğu ve Irak'ta görevlendirildiği öğrenildi. Terörist Şibli'nin, Suriye'de bölge dışı üçüncü ülkeler ile kurduğu çıkar ağını Süleymaniye'nin güneyinde de sürdürmesi için görevlendirildiği ve burada adeta yeni bir terör yuvası oluşturmayı amaçladığı da öğrenildi. Öte yandan edinilen bilgiye göre, aslen Suriye kökenli olan terörist Şibli, terörist başı Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı. 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeyinde görevlendirilen terörist Şibli, daha sonra ise örgütün sözde liderlerini eğitmek özere Gara ve Kandil alanında görevlendirildi. Terörist Şibli ayrıca, 2014 yılında Suriye'de yaşanan siyasi otorite boşluğu ve üçüncü ülkelerin desteği ile terör örgütü PKK'nın kontrol sağladığı Resulayn, Derbesiye, Haseke, Tel Tamer ve Amude gibi yerleşim yerlerinin sorumlusu olarak terör örgütü PYD/YPG'nin sözde yürütme konseyi üyeliğine seçildi. Bu dönemde terörist Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki şahıs haline geldiği öğrenilen terörist Şibli'nin son olarak terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.