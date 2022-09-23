MİT'ten nefes kesen operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçundan kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu “Lehenk” kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK mensubu “Alişer” kod adlı Hüseyin Yıldırım nefes kesen bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tunceli'de 25 Eylül 2012 tarihinde 6'sı asker, biri sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırı ile Ağrı'nın Doğubeyazıt kırsalında 29 Ağustos 2020 tarihinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan terörist Atilla Çiçek'in Suriye ve İran'da, terörist Hüseyin Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. İki terörist başlatılan teknik ve fiziki takip sonrasında MİT tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.