MİT'ten PKK'ya büyük darbe: “Terör örgütü PKK-HPG'nin sözde konsey üyesi terörist Hanım Demir etkisiz hale getirildi”

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile PKK'nın üst kadrosuna bir çizik daha atıldı. Terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Konsey Üyesi ve YJA-STAR'ın sözde tepe yönetiminde yer alan Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nefes kesen operasyon

MİT'in Gara alanındaki saha ajanları, Hanım Demir'i adım adım takip etti. Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi. Edinilen bilgiye göre, örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yeri tespit edilen Hanım Demir'e yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan nokta operasyon ile terörist Demir ve beraberindeki diğer PKK'lılar etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT'in saha ajanlarının ise büyük gizlilik içinde bölgeden çıkarıldığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya 1990'lı yıllarda katıldı

Terör örgütü PKK'ya 1990'lı yıllarda katıldığı öğrenilen terörist Demir, 2000'li yıllarda Irak Kandil alanına geçti ve örgüt içerisinde hızla yükseldi. Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı da öğrenilen terörist Demir'in, 2014 yılında YJA-STAR'ın sözde sorumlusu olarak Irak Sincar'a geçtiği ve 2017'de ise örgütün kadın yapılanması olan PAJK'ın sözde meclis üyesi olduğu tespit edildi. Ayrıca terörist Demir'in, 2019 yılında YJA-STAR'ın sözde yürütme kurulu üyesi olduğu ve 2021 yılında ise örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimlerin verildiği sözde Apollo Akademiler sorumluluğuna getirildiği öğrenildi. Terörist Demir'in, Sofi Nurettin kod adlı terörist Halef El Muhammed'in 2021 yılında MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrasında ise o alana getirildiği tespit edildi.

Örgüt içinde güven azalıyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK üst kadrolarına arka arkaya düzenlenen operasyonların, örgütte çözülmelere neden olduğu öğrenildi. Örgütün akademik kadrolarında oluşan boşlukların gizlendiği tespit edildi. Örgüt kadroları arasında ‘güven bunalımları' yaşandığı ve operasyonların büyük korkulara yol açtığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.