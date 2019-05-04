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MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Hadi Sacko'nun ceza sahasına yaptığı yerden ortasında İlhan Parlak topu ağlara gönderdi. 1-1


74. dakikada sol kanattan Boyd'nin ortasında ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.


78. dakikada ceza sahasına gelen ortada İlhan Parlak'ın indirdiği topa Sadaev'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


85. dakikada Hector Canteros'un köşe ataşında ceza sahası içinde Pazdan'ın kafa vuruşu filelere gitti. 2-1


90. dakikada VAR'a giden Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Çaykur Rizespor futbolcusu Vedat Muriç topu filelerle buluşturdu. 2-2



Stat: Eryaman


Hakemler: Suat Arslanboğa, Esat Sancaktar, İsmail Şencan


MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (İlhan Parlak dk. 57), Ante Kulusic, Cebrail Karayel, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Michal Pazdan, Dever Orgill (Zaur Sadaev dk. 75) Hector Canteros, Wilfried Moke ? (Thibault Moulin dk. 10)


Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Oscar Scarione, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Kaan Uykur


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fernando Boldrin (Abdullah Durak dk. 90 ?), Mustafa Saymak (Marwane Saadane dk. 69 ?), Chidozie Awaziem, Mykola Moroziuk, Jose Samudio, Mohamed Abarhoun, Musa Çağıran (Aminu Umar dk. 74), Okecgukwu Azubuike, Dario Melnjak, Vedat Muriç


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Davide Petrucci, Çınar Tarhan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Dario Melnjak (dk. 26), Vedat Muriç (dk. 90 pen.) (Çaykur Rizespor), İlhan Parlak (dk. 59), Michal Pazdan (dk. 84) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Musa Çağıran, Chidozie Awaziem (Çaykur Rizespor), Tyler Boyd, Mehmet Sak, Cebrail Karayel, Thibault Moulin, Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

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