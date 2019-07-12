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MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ile sözleşme uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, iç transferde sözleşmesi 2020 Mayıs ayında sona erecek olan Ante Kulusic ile 2021 yılına sözleşme uzattı.


Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyen ve 6 aylık süre içerisinde başarılı bir sezon geçirdiğini belirten Ante Kulusic, "Türkiye'yi ve Ankara'yı seviyorum. Ankaragücü'nde devam eden bir sözleşmem vardı ve buna ilaven 1 yıllık daha uzatma kararı aldık. Burada çok iyi bir aile ortamı var. Birlikte daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.


İmza töreninde, MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan ve MKE Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan yer aldı.

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