MKE Ankaragücü Başkanı Koca: “Ankaragücü'nün altyapısı geldiğimizden beri maalesef çok kötüydü”

MKE Ankaragücü, düzenlenen basın toplantısı ile yeni Altyapı Sorumlusu Ümit Turmuş'un projelerini tanıttı. Ankaragücü'nün futbolcu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, “Ankaragücü'nün altyapısı geldiğimizden beri maalesef çok kötüydü” dedi.

MKE Ankaragücü, bir otelde düzenlenen toplantıda yeni Altyapı Sorumlusu Ümit Turmuş'un Sporcu Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi (SAGEM) projesini tanıttı. SAGEM projesi çerçevesinde Sincan, Etimesgut, Yenimahalle ilçelerinde 30 pilot bölgede örnek çalışma başlatılması hedefleniyor. Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin baş harflerini kapsayarak projenin isminin “SEYMEN” olacağı açıklandı.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul'unun demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirten MKE Ankaragücü Başkanı Koca, “Biz Ankaragücü'ne yakışır ortamlarda, Ankaragücü'ne yakışır kongreleri yapmak için Cumartesi günkü mekanı seçtik. Ankaragücü büyük bir marka ama o markanın altı maalesef dolu değil. Biz o makamın altını hem sportif, hem tesis, hem organizasyon hem de transfer olarak doldurmak istiyoruz. Çabamız bu yöndedir. Bizden kaynaklanan irade dışı hatalarımız olmuş olabilir. ‘Toplu organizasyonlarda kusur aranmaz' diye bir gelenek vardır. Biz kendi adımıza bizden kusurlar varsa, resmi sayfalarda paylaştık. Üzgün olduğumuzu söyledik. Onun gerisinde bizden kaynaklanan hiçbir sorun yok. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan üzgünlüğümüzü burada ifade etmek istiyorum. Hiçbir olay Ankaragücü'nün büyüklüğüne ve hak ettiği yere gölge düşürmemeli” ifadelerine yer verdi.

Yönetime gelmelerinin ardından A takımdaki sıkıntılardan dolayı futbolcu altyapısına önem veremediklerini aktaran Koca, “A takımın sıkıntılarından dolayı alt yapıyla çok fazla ilgilenemedik. A takım şu anda Süper Lig'de ve yola girmiş durumda. Yaklaşık 1 yıldır bu altyapı sorununu nasıl çözeceğimizi sesli düşünmeye başladım. Son iki aydır da hocamızla mutabık kaldık ve beraber çalışmaya karar verdik. Ankaragücü'nün altyapısı geldiğimizden beri maalesef çok kötüydü. Özellikle Soner Kurt'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle son bir yılda Cengiz Paça ile çok büyük bir mücadele vererek altyapıyı yaşanabilir ve futbolcu yetişebilir ortama getirdiler. Biz buraya emek vermiş herkese minnettarız. Çok kötü şartlardan buraya geldik” değerlendirmesinde bulundu.

SAGEM projesinin ileriye dönük 10 yıllık bir proje olduğunu vurgulayan MKE Ankaragücü Altyapı Sorumlusu Ümit Turmuş, Projeksiyonu tamamladıktan sonra son 5 yıldır kendi gençlerimize neler yapabiliriz, spora yatkın çocukları nasıl bir modelle sporun içine içine çekebiliriz ve bunlardan nasıl yüzde 3 oranında yıldız sporcu yetiştirebiliriz üzerinde kafa yordum. Bu projeyi ilk Türkiye projesi olarak tasarladım. Daha sonrasında Başkan Koca ile görüşmemizin arıdndan Ankara projesi olarak değişikliğe gittim. Ankaragücü SAGEM projesi 10 yıllık bir proje. Bu projenin 3 ayağı var. Bir tanesi, TFF 14 bölge olacak. Bu 14 bölgeye ilerde oluşacak gerek pilot takımlarımızla gerek araştırmalarımız ile buraların taranması konusunda çalışacağız. İkincisi ise Avrupa ve merkezi Almanya olacak. Batı Afrika'da da Gana merkez ülke olarak Nijerya, Senegal, Kamerun, Fildişi ve Mali dünyada en çok futbolcu transfer eden 50 ülke arasındalar” diye konuştu.