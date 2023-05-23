MKE Ankaragücü Başkanı Koca: “Hakem camiası nezdinde bir derin yapılanma var”

Hangi mağdur kulüp buna tepki göstersin, dikkate alınmıyor. Bizi dikkate almayanları dikkate almayacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında oynayacakları Başakşehir karşılaşması öncesi MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, devam eden çalışmalar ve futbol gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren takımın antrenmana çıkmadan önce değerlendirmelerde bulunan Koca, ligde istedikleri noktada olmadıklarını fakat Türkiye Kupası'nda final maçını oynamak istediklerini aktararak, “Ankaragücü ‘Kupa Beyi' olarak anılıyor. Bu kadro ile ligde istediğimiz yerde olmamamıza rağmen kupada 24 yıl sonra yarı finaldeyiz. İnşallah Perşembe günü kupada finale çıkmış olarak açıklamamızı yaparız. Bununla ilgili biraz sonra antrenmana çıkılacak ve gerekli çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Haklı taleplerimizi dikkate almayan ve adil olmayan kurulları biz de dikkate almayacağız”

Ankaragücü'nün müsabakalarda hakem hataları dolayısıyla yaşadığı sıkıntılardan ötürü federasyon yetkililerini ve Merkez Hakem Kurulu'nu uyardığını fakat uyarıların dikkate alınmadığını dile getiren Koca, “Özellikle maçı yöneten hakemle ilgili, bizim maçlarda verdiği olumsuz kararlarla ilgili dikkatlerini çekmek istedim. Bu bir oyun, kimsenin hakkı yenmemeli. Beşer olmamız gereği herkes hata yapabilir ama hatanın ötesinde yapılan şeyin kasıt olduğu düşüncesindeyim. Pazar günü, hakem Mete Kalkavan'ın Ankaragücü'ne yanlış yaptığı ve kastı olduğu tescillenmiş oldu. Uyarılarımıza rağmen halen bunun devam ediyor olmasıyla başka bir boyuta taşındığını görüyoruz. Antalyaspor maçında da hakem Ümit Öztürk'ün verdiği kararlarla ilgili MHK başkanından bir bilgi istedim, bununla ilgili yapılan değerlendirmeleri bilgi olarak istiyorum dedim. O gelecek bilgiyi bir delil olarak kabul edeceğiz. Bizim düşüncemiz yanlış olabilir ama bunun MHK tarafından bize rapor edilmesi lazım. Diğer maçlara örnek olsun diye istedik, bunu yaparken de Mete Kalkavan ile ilgili endişelerimizi de paylaştık. Net söylüyorum, Ankaragücü'nü, haklı taleplerimizi dikkate almayan ve adil olmayan kurulları biz de dikkate almayacağız. Bu isterse federasyon olsun ister MHK isterse de temsilciler kurulu olsun. Ayın 22'sinde federasyon seçimleri var. Federasyon yetkilileri bu kadroyla bize gelecekse hiç gelmesin” dedi.

“Hakem camiası nezdinde bir derin yapılanma var”

Hakem hataları nedeni ile tribünlerden Ankaragücü yönetimine de hakaretlere maruz kaldığını belirten Koca, şu ifadelere yer verdi:

“Hassas bir dönemdeyiz. Düşme hattı ve şampiyonluk konusunda hakemlerin çok hassas olması gerekir. Trabzonspor maçında Kitsiou hafif bir ayak basmayla kırmızı kart görüyor ama Ümraniyespor maçında Milson'a yapılan daha ağır bir pozisyonda futbolcu kırmızı kart görmüyor. Hangisi doğru biz anlayamadık. Hakem camiası nezdinde bir derin yapılanma var. Hangi mağdur kulüp buna tepki göstersin, dikkate alınmıyor. Bizi dikkate almayanları dikkate almayacağız. Federasyon bu kadroyla, bu yapılan eleştiriler düzelmedikçe hiç karşımıza gelmesin. En yakın destekleyicilerinden biri olarak bunu söylüyorum. Onların yaptığı hatalar nedeniyle tribünlerden bizim duymadığımız hakaret kalmıyor. Biz adalet istiyoruz, herkes için adalet istiyoruz. Maalesef futbolun bu hale gelmesinin sebebinin önemli bir kısmını hakemlerin hataları oluşturuyor. Ben burada bir kasıttan bahsediyorum. Bize kastedene biz de kastederiz, net söylüyorum.”