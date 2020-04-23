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MKE Ankaragücü Başkanı Mert: “TBMM'nin 100. Yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz”

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Fatih Mert, “TBMM’nin 100.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Fatih Mert, “TBMM'nin 100. Yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.


Süper Lig'in Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mert, 23 Nisan sebebi ile yayınladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin irade ve gücünün en büyük dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz için bir övünç ve gurur kaynağı olan kahramanlıklarla dolu bu şanlı tarih, bizlere nasıl ışık tuttuysa, geleceğimiz siz çocuklarımıza da ışık olacaktır” ifadelerine yer verdi.


MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in yayınladığı mesajın devamı şu şekilde:


“Çocuklar, sizler kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizden aldığınız güçle, yarınlarımızı şekillendirecek en büyük umut ve güven kaynağımızsınız. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için önünüze çıkan zorlukları aşarak, yılmadan, durmadan, azimle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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