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MKE Ankaragücü, Beştepe Tesisleri'nde toplandı

Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren MKE Ankaragücü, bugün gruplar halinde Beştepe Tesisleri’nde bir araya geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren MKE Ankaragücü, bugün gruplar halinde Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.


Tesislerde toplanan MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarına göre antrenmanlara başlayacak olan Başkent ekibinde, kulüp doktoru tarafından korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirmede de gerçekleştirildi.

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