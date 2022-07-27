MKE Ankaragücü kadrosuna kattığı 14 isme imza töreni düzenledi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni transferlerini Eryaman Stadı'nda taraftara açık imza töreni ile duyurdu. Tek tek isimleri okunarak sahneye gelen, Jese Rodriguez, Giorgi Beridze, Federico Macheda, Anastasios Chatzigiovanis, Uras Radokovic, Marlon Santos, Ali Sowe, Pedrinho, Nurullah Aslan, Doğukan Kaya, Fıratcan Üzüm, Oğuz Ceylan, Mervan Yiğit ve Lamine Diack, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile imzaları attı.

"Kadromuzun yüzde 90'ını tamamladık"

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmelerinin ardından transfer çalışmalarını gizli bir şekilde yürüttüklerini belirten MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Bütün transferler çok ciddi izlenerek ve ciddi süzgeçten geçirilerek yapıldı. Lig başlayınca göreceksiniz çalışmaların büyük titizlikle yapıldığını. Şu anda kadromuzun yüzde 90'ını tamamladık. Bir sol stoper ve bir ön libero görüşmemiz var. Bordeaux'nun sol stoperiyle anlaşmıştık ancak takımın küme düşmesi kaldırılınca alamadık. Oyuncu bize gelmeyi kabul etti ama durum istediğimiz gibi gitmedi ama onu aratmayacak bir sol stoper transferi yapacağız" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Stadı'nın yeniden yapımına başlandığını ve en hızlı sürede bitirilmesi için çalışmaların takip edildiğini aktaran Koca, "19 Mayıs Stadı, en geç 2025 yılına hazır. Ya 2024'ün sonu ya da 2025'te 19 Mayıs Stadı bitecek. 45-50 bin kişilik bir stat oluyor. Türkiye'nin, hatta dünyanın sayılı statlarından biri olacak. Bu stadın yapılış sürecini Cumhurbaşkanımız büyük bir özenle takip ediyor. En kısa sürede bitirilmesi için bütün kurumlara talimat verdi. Stat yapıldığında 40 bin kişilik kombine alınmazsa bu da bizim ayıbımız olur. Şimdiden taraftarımız hazırlansın. Saray Tesisleri de hazır. O konuda da emin olun" diye konuştu.