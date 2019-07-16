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MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı

MKE Ankaragücü, yeni sezon için iç transferde anlaşılan futbolcular ile sözleşme yenilemeye devam ediyor.

Bu bağlamda Pazdan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.


Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü'ne katılan ve iyi bir performans ortaya koyan Michal Pazdan'ın 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.


Başarılı stoper, “Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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