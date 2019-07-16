MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı

Bu bağlamda Pazdan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü'ne katılan ve iyi bir performans ortaya koyan Michal Pazdan'ın 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Başarılı stoper, “Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.