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MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü’nde, 30 Temmuz’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nde, 30 Temmuz'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Ankaragücü Beştepe Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı sonucunda yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;


Başkan: Mehmet Yiğiner


Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu)


Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz


Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan


Genel Sekreter: Muhammer Kılıç


Genel Sayman: Hasan Bilgili


Basın Sözcüsü: Ali Güven


Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin


Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan

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