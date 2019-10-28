MKE Ankaragücü yönetiminden kongre öncesi Mehmet Yiğiner'e tam destek

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul öncesi düzenlediği basın toplantısı ile mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in arkasında olduğunu açıkladı.

MKE Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkanvekili Metin Akyüz, “Bu toplantının ana teması Ankara'nın sahip çıkmadığı ve yerden yere vurduğu Mehmet Yiğiner'e sahip çıkmak” ifadelerini kullanırken, verdiği rakamlar ile borcun 230 milyon TL civarında olduğunu açıkladı. Ankaragücü'nün ekonomik sıkıntıda olduğunu belirten Akyüz, “Birilerinin dediği gibi ‘Ankaragücü'nün parası çarçur edildi' diye bir şey yok. Çünkü burası kamu yararına bir dernek. Bizim denetlenme sistemimiz çok farklı. Yetmiyor biz kendi kendimizi denetlettiriyoruz. Bir yerlerde eksik yaptık mı diye. Ankaragücü'nün önünde dağlar yok. O dağları aştık. Ankaragücü'nün şu an ki borcu 40 milyon dolar. Futbolcu ailesine 110 milyon lira borcumuz var. 45 milyon lira vergi ve sgk borcumuz var. Harici 3. şahıslar dediğimiz insanlara borcumuz 60 milyon lira, esnaf ve personele olan borcumuz ise 5 milyon lira civarında. Fiba'ya borcumuz 30 milyon lira ve bur rakamında TFF'de hak edişimiz olduğu için karşılığı var. Bununla birlikte Mehmet Yiğiner'in bu kulüpten alacağı 1 lira yoktur. Mehmet Yiğiner Ankaragücü'ne ödediklerini bağış olarak ödedi. Yöneticilerimizin ufak tefek alacakları var. Bunların içerisinde geçmiş dönemde ki yöneticilerinde alacakları var. O da 1 milyon lirayı geçmez” diye konuştu.

“Ankaragücü için ‘400-500 milyon' borcu var diyenleri utandırmak için buradayız”

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkanvekili Akyüz, “Ankaragücü'nde birlik beraberliği sağladığı zaman 2 şampiyonluk yaşanıyor, Süper Ligde kalınıyor. Hırsızlık ile itham ediyorlar. Hiç olmayacak bir hırsızlıkla. Sanki Ankaragücü'nün kasasında milyonlarca dolar vardı, biz bu milyonlarca doları yedik üstüne de Ankaragücü'nü milyonlarca dolar borçlandırdık. Ankaragücü için ‘400-500 milyon' borcu var diyenleri utandırmak için buradayız” dedi.

“Ankara, Ankaragücü'ne sahip çıkmak zorunda”

Ankaralıların Ankaragücü'ne sahip çıkması gerektiğini söyleyen Metin Akyüz, “Biz Ankaragücü'nü Süper Lig' getirdiysek, ligde kalıcı yaptıysak ve kaoslar yaşıyorsak bunun sebebi Mehmet Yiğiner, Metin Akyüz ya da taraftar değil. Bunun sebebi bütün Ankara'dır. Ankara Ankaragücü'ne sahip çıkmak zorunda. Maçlarda kaç tane Ankara milletvekili gördünüz? Emrullah İşler, Aylin Nazlıaka ve Erkan Haberal haricinde kimse yok. Diğer illerde maçlara gidiyoruz. Bırakın milletvekillerini belediye başkanları, kaymakamlar herkes takımına destek veriyor. Neden Ankaragücü'ne Ankara sahip çıkmıyor? Sahip çıkıyoruz diyorlar kulübe gelip iki tane fotoğraf çekiniyorlar sonra ‘Ankaragücü'nün destekçisiyiz'. Peki ama Ankaragücü'nün sorunları var. Biz buraya kadar getirdik. Bizim getirdiğimiz nokta burası. Bundan daha ileriye götürecek arkadaşlara kongre var. Bunun dışarıda kavgası edilmemeli. Bizim o birliği yakalamamız lazım. Biz birlikte güçlüyüz. Fakat benim taraftar derneklerim, taraftar grubu arkadaşlarım birisi bir şey söylediği zaman sorgulamadan hüküm veriyorlar” şeklinde konuştu.