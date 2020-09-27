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MKE Ankaragücü'nde Erdi Dikmen ilk kez Süper Lig'de forma giydi

MKE Ankaragücü’nün, Ankara Keçiörengücü’nden transfer ettiği genç stoper Erdi Dikmen ilk kez Süper Lig’de forma giydi.

MKE Ankaragücü'nün, Ankara Keçiörengücü'nden transfer ettiği genç stoper Erdi Dikmen ilk kez Süper Lig'de forma giydi.


Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Sivasspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kalırken, Başkent ekibinde Samsunspor'da yetişen 23 yaşındaki genç stoper Erdi Dikmen ilk kez Süper Lig'de forma giyme şansı buldu.


Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde başarılı bir performans göstererek dikkatleri üzerine çeken futbolcu sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu.

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