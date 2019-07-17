MKE Ankaragücü'nde iç transferler devam ediyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam Başkent ekibi, Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Sedat Ağçay, “Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuşurken, Ankaragücü forması altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten kaleci Korcan Çelikay ise, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.

İki sezon boyunca Ankaragücü forması altında mücadele eden İlhan Parlak, Ankaragücü ile eskiden gelen bir bağı olduğunu dile getirirken, sarı lacivertli kulüpte kalmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başkent temsilcisine katılan Aydın Karabulut, "İyi bir kamp dönemi geçirip hem kendi açımdan hem kulübüm açısından verimli bir sezon yaşamak istiyorum" derken, Mehmet Sak ise, "Çok çalışarak iyi bir sezon geçireceğiz" açıklamalarında bulundu.

Toplu imza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan'da yer aldı.